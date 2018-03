JALGPALL. Taktikageenius? Need ajad on jäänud aastate taha. Jose Mourinhost on saanud ideetu ja kartliku jalgpalli eestkõneleja. Vähemalt nende silmis, kes peavad Manchester Unitedi väljalangemist Meistrite liigast portugallase süüks – ja neid pole vähe.