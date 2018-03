Southamptoni päästjaks on legendaarne waleslane

#SaintHughes ! 😇 We are delighted to confirm that Mark Hughes is #SaintsFC 's new First Team Manager: pic.twitter.com/PlChgAPU7t

«Tegu on väljakutsega ja olen selle eel elevil. On suurepärane võimalus tulla tagasi klubi juurde, mida ma nõnda hästi tunnen ja millel on minu hinges eriline koht – ma ei suutnud seda tagasi lükata,» sõnas Hughes klubi pressiteenistuse vahendusel. «Eesmärk on jääda liigasse püsima ehk kindlustada, et me oleme ka tuleval hooajal Premier League’i klubi. See meeskond peab siin olema, peaks siin olema ja meie siht on kindlustada, et nii ka jääb.»