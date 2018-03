Ferrari – vormelimaailma Leonardo DiCaprio

Jutt käib umbkaudu sajast miljonist, mis on Ferrarile igal F1-hooajal garanteeritud, sest nad on ainus vahepausideta sarjas osalenud tiim. F1 uued omanikud Ameerikast on andnud märku, et nemad sooviksid sellisele erikohtlemisele piiri panna, kuid Todt, endine Ferrari tiimipealik, seda mõistlikuks ei pea, kirjutag PlanetF1.

«Siin tegevusalal, vähemalt mulle tundub nii, on normaalne, et nad rohkem teenivad. Varem oli nii, et nad said palju raha ka kehvade tulemustega, aga nüüd teenivad nad rohkem ja kuuluvad tippude hulka, nii et see on loogiline,» sõnas prantslane.

Jean Todt FOTO: TONY KARUMBA/AFP/Scanpix

Küll aga on Todt seda meelt, et Ferrari peaks kaotama oma vetoõiguse F1-sarjas, mis garanteerib, et ükski itaallastele sobimatu reeglitemuudatus läbi ei lähe. «See veto anti neile Enzo Ferrari aegadel, kui ta oli Maranellos ihuüksi. Tal oli ainus meeskond, kes võistles oma mootori ja masinaga – vastas olid teised tiimid, kel oli kõigil kasutada Fordi mootor,» selgitas Todt reegli algusaega. «Toona otsustati, et nad vajasid lisakaitset, kuna nemad ei paiknenud mootorispordi mõttes mustal mullal. See on veto saamislugu. Aga mina isiklikult arvan, et seda ei tohiks enam pooldada. Ajad on muutunud.»

FIA presidendi väitel on ta oma arvamuses aga üksinda, nagu näitas hiljutine tippkohtumine. «Ma olin ainukene, kes sellele vastu oli. Ainukene. See oli Pariisis FIA peakontoris toimunud koosolek, kus olid kohal sarja omanikud ja kõik meeskonnad, ning ma küsisin, mida nad arvavad Ferrari vetovõimalusest. Nad ütlesid, et neil sellega probleeme pole, nii et mul olnuks sobimatu hakata üksinda ütlema, et ma olen Ferrari. vetoõiguse vastu,» rääkis Todt.