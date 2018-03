Manchester Unitedi legend: mängijad peaksid pinget ja ootustekoormat nautima

«Kui mina Manchester Unitedi eest mängisin, siis tundsin iga kord särki selga tõmmates end suurepäraselt ning nautisin klubi vapi kandmisega kaasnevat survet ja fännide ootustekoormat,» vahendab Keane’i sõnu RTE. «Mulle jääb mulje, et praegune Unitedi meeskond ei naudi survet ja neid ootusi.»

Keane’i sõnul on mõistetav, et peatreener Jose Mourinho võtab kehva esituse puhul süü enda kanda, aga portugallane ei saa olla tulemusest üllatunud, sest ta näeb mängijaid igapäevaselt trennis. «Ta teab, et tal on vajaka olemast üks Euroopa tipptiime,» ütles Keane.

Iirlase sõnul peab Mourinho soovitud tasemeni jõudmiseks kulutama ohtralt raha mängijateturul. «Mängida tuleb nendega, kes sulle on antud, ja praegu on neil kolm-neli mängijat puudu,» hindas Keane. «Mõned mehed, kes praegu Unitedi eest väljakul käivad, ei kanna taset välja, aga see pole nende süü. Kui sind valitakse Unitedi koosseisu, siis sa mängid, aga neil jääb tipptasemest vajaka ja klubi viimase kolme-nelja aasta tulemused on selle tõestuseks.»