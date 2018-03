Miljardilise fännibaasiga sporditipp sai pärast abiellumist šokeeriva üllatuse

Aga see pole veel kõik! Põhjus, miks Jahan abikaasa kohta kompromiteerivat materjali jagab, on peretüli. Ja mitte lihtlabane, vaid päris markantne: Shami avastas alles pärast laulatust, et sai lisaks naisele ka kaks kasutütart. «Ma ei teadnud, et tegu on tema teise abieluga. Alles pärast abiellumist räägiti mulle minu kahest uuest tütrest. Mu kaasa oli algselt väitnud, et need on õe, mitte tema enda lapsed,» väitis kriketimängija.