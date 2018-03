Schumacher ja Fittipaldi jahivad eestlase tiitlit

Järjekordse Schumacheri vormelirooli istumine oli teada juba varasemalt, aga äsja sai teatavaks veel ühe nimeka võistleja lisandumine Saksa MV stardinimekirja – Emerson Fittipaldi 16-aastane lapselaps Enzo võistles mullu Itaalia meistrisarjas, aga teeb nüüd kaasa täishooaja tihedama konkurentsiga Saksa meistrivõistlustel. «Olen ambitsioonikas ja minu plaan on võita,» sõnas Enzo sarja kodulehele ja lisas, et kuulus perekonnanimi teda ei häiri. «Ma ei näe seda koormana. Vastupidi, on suur au seda nime kanda. Mu vanaisa helistab mulle enne võistlusi ja annab nõu, mida stardis teha ja kuidas võistlusnädalavahetusteks valmistuda. Kahjuks ei olnud tal võimalik mullu ühelegi võistlusele tulla, aga kindlasti on ta tänavu mõnel kohal.»