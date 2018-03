Mäkäräineni õudne päev andis liidrisärgi Kuzminale

Mäkäräinen jättis omalt poolt mõlemas tiirus püsti kaks märki ja kaotas finišis Kuzminale 1.57,7. Mitte ainult ei tähenda see, et soomlanna varasem kindel eduseis Kuzmina ees muutus kuuepunktiliseks kaotuseks, aga põhjanaabril on ka jälitussõidus vaja tegeleda kahjude minimaliseerimisega.