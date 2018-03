Suur verejooks kinni, jää peale ja uuesti ringi - sportlasi ootab Rakveres taas karm väljakutse

Nelja mehe turniir on võitlejale äärmiselt raske, sest ühe õhtu jooksul tuleb kaks korda ringi astuda. Mitte ainult ei ole selline formaat võitlejale füüsiliselt kurnav, vaid keeruline ka seetõttu, et kui avamatš kujuneb tasavägiseks, võib vabalt juhtuda, et finaalis tuleb ringi astuda lõhkise ninaluu, katkise kulmu, “kinni löödud” silma või juba paistes jalgadega.