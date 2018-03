Pariisi olümpiamängude eelarve on juba punases

Pariisi olümpiamängude eelarve on esialgse kava järgi 6,8 miljardit eurot, millest 1,5 tuleb Prantsusmaa valitsuselt. Ilmselt nii odavalt ei pääseta. Oxfordi ülikooli teadlaste läbi viidud uuringu kohaselt on olümpiamängud konkurentsitult kõige suurema keskmise eelarveületamisega projekt maailmas ja Prantsuse ökonomist Wladimir Andreff andis asjale ka nime: «võiduka kandidatuuri needus».

Väite kinnituseks on avalikkuse ette jõudnud Prantsusmaa spordi-, keskkonna- ja finantsinspektorite koostatud märgukiri, kus seisab: «On väga reaalne oht, et osa taristust ei jõua õigeks ajaks valmis ilma märgatavate lisakuludeta.» Näiteks prognoositakse et võrkpalli- ja sulgpalliareen, millel on niigi praegu küljes 172 miljoni euro suurune hinnalipik, võib minna kuni 50 miljonit kallimaks. Rahvusstaadioni, Stade de France’i, kõrvale planeeritav ujula maksvat 130 miljoni asemel aga suisa 250 miljonit eurot.