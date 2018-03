Camp Noul Messi šedöövrit imetlenud Anier: ta on maailma parim!

Jalgpallimatši staadionil vaatamisel on võrreldes selle (kodusest) televiisorist kaemisega olemas selged miinused. Näiteks kordusi ei näe, ehk kui juhtusid värava ajal mujale vaatama, jääbki tabamus nägemata. Ning ajakulu on samuti suur, sest staadionile minemine-tulemine võtab seda rohkem aega, mida vägevama mänguga on tegu, sest kohtumise olulisusega kaasneb reeglina ka suur rahvamass.