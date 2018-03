Murtud ninaga mänginud Mirkovic: hoidsin küünarnukkidest eemale

Seejuures mängis Mirkovic katkise ninaluuga, sest oli paar päeva tagasi treeningul õnnetult kokku põrganud Gregor Arbetiga. Kaitsvast ninamaskist loobunud serblane ütles, et vigastus otseselt mängu ei seganud, kuid mõlkus mõtteis küll. «Püüdsin kehakontaktidest ja küünarnukkidest hoiduda,» muigas ta.

Kalevi poolel jäid eilsest mängust eemale nii Janari Jõesaar kui ka Cedric Simmons. Viimase puudumist arvestades oli seda üllatavam, et Kalev võitis lauavõitluse kindlalt 44:30. Subotici arvele jäi 10 ja Thomas van der Marsile 11 lauapalli, seejuures võttis van der Mars neist koguni kuus ründelauast.

Kalevi veterani, meeskonda seitsme punkti, viie lauapalli ja viie korvisööduga toetanud Kristjan Kanguri sõnul läks Kalev eriti esimesel poolajal liialt kaasa vastase pakutud kiire tempoga. «Neile meeldib kiirelt uhada, meilgi oli rünnakul natuke liiga palju põrgatamist ja isetegevust. Oli üles-alla mäng, aga saime võidu kätte, see on tähtis,» sõnas Kangur.

Esmaspäeval ootab Kalevit juba ees järgmine tähtis heitlus, kui Kalevi spordihallis võõrustatakse Saratovi Avtodori. «Rotatsioon on meil tegelikult ikka väike. Simmonsist tunneme puudust, teised pikad peavad tema kohta lappima ja kõigil tuleb natuke ekstra teha,» tõdes Kangur. «Aga eks peab vaatama, mis selle ninaga teha saab, et ta esmaspäeval samamoodi mängiks!» muigas ta kõrvalseisva Mirkovici poole viibates.

Viienda võidu saanud Kalev on Ühisliigas endiselt eelviimasel ehk 12. real, kuid kaheksandal kohal oleval Permi Parmal on sama arv võite. Tõsi, Parma on pidanud kolm mängu vähem.