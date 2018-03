Gerd Kanterist sai diplomeeritud juhtimistreener

Kanteri sõnul on õigete otsuste tegemine spordis kriitilise tähtsusega. «Valikukohad ja probleemid, mille ees sportlased seisavad, on erinevad - näiteks treeningute planeerimine, vigastusega toimetulek, ebaõnnestumised võistlustel jne. Coachi roll on aidata küsimusi sõnastada, võimalikke lahendusi märgata ja sobivaima lahenduseni jõuda, suunata olukordi hindama neutraalselt ja objektiivselt kõrvalseisja pilgu läbi, motiveerida ja innustada. Coachingu lähtekohaks on, et lahendused on inimese enda sees olemas, aga mõnikord on vaja välist tuge kõige õigemate lahenduste nägemisel ja ellurakendamisel,» rääkis Kanter.

Kanter lisas, et tegu on kasuliku kompetentsiga, mis on abiks inimeste juhtimisel igas eluvaldkonnas. «Mina plaanin coachingut hakata rakendama eeskätt sportlaste nõustamisel ja juhendamisel. Kursusel omandatu on aidanud ka mul endal sportlaskarjääri viimaseks hooajaks fookust seada. Usun, et nende uute teadmiste ja oskuste foonil saab tõhusam olema ka minu koostöö Martin Kupperiga, kellel seisab ees veel pikk sportlaskarjäär. Pidev õppimine ja eneseareng on oluline ning püüan nii Kupperit kui ka teisi tippsportlasi selles igati toetada,» ütles Kanter.