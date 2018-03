Poksikuulsus Helenius astub Rakveres ringi: usun, et paneme lõpukellani välja!

Helenius astub Rakvere spordihoones vastamisi valgevenelase Juri Bihhautsouga. Soome vägilase jaoks on tegemist esimese matšiga pärast oktoobrikuist punktikaotust Dillian Whyte’ile Londonis toimunud WBC-sarja hõbetiitli matšis. Samal üritusel alistas üliraskekaalu suurim nimi Anthony Joshua Carlos Takami.

Vahepeal on Helenius üle elanud raske kopsutõve ning muutnud seetõttu treeningharjumusi - ikka selleks, et laupäeval vastu pidada ning tulevikuski kõik kümme või 12 raundi järjepidevalt head poksi näidata. Selle tarbeks on Helenius soomlasele omaselt jätnud selja taha sadu kilomeetreid suusaradu.

“Omal ajal sai Saksamaal treenides tihti suusatatud, kuid viimastel aastatel pole seda juhtunud.Nüüd olen rajal tagasi,” rääkis Helenius enne Rakverre saabumist Iltalehtile.

“Helenius on hea suusataja, kes on nooruspõlves saanud korraliku suusakooli. Suusatamine aitab tugevdada eriti keha keskosa, millest on palju kasu,” lisab Heleniuse treener Johan Lindström.

Kuigi treener usub, et Helenius võidab laupäevase matši nokaudiga viiendas või kuuendas raundis, on poksija ise ennustamisel tagasihoidlikum. “Ma usun, et me paneme lõpukellani välja. Vastane on äärmiselt kogenud ning alistas hiljuti venelase Gasan Gimbatovi, kellest loodetakse uut tulevikumeest,” räägib Helenius. “Teda ei tohi kindlasti alahinnata. Ta teab hästi, mida ringis teeb. Ning ei jäta löömata, kui selleks võimalus.”

Rakveres loodab Helenius kirja saada korraliku võidu ning näidata, et on suuteline mitu raundi järjest head poksi näidata. Plaan on Lääne-Virumaalt võidukalt lahkuda ning seejärel suvel veel üks hea võit kirja saada, et siis seejärel sihtida kaalukategooria tugevamaid.