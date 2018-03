Video: tundmatu sprinter jooksis 200 meetri distantsil imeaja

Oma varasemat tippmarki pea poole sekundiga kärpinud Munyai esilekerkimine on sattunud huvitavale ajale, sest tema kaasmaalast, 400 meetri jooksu maailmarekordimeest Wayde van Niekerki peetakse kergejõustikumaailma uueks täheks pärast Usain Bolti lõpetamist. Van Niekerkile kuulus enne tänast ka eelmine LAV-i rekord 19,84.

Olgugi et Pretorias aitab headele tulemustele kaasa tavapärasest hõredam õhk, on kindel, et Munyai kuulub nüüdsest maailma absoluutsesse paremikku. Seda plaanib ta ilmselt tõestada juba finaaljooksus.