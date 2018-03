Kaks Järveoja, Tänak ja Torn aitavad Korsika rallil murda viimaste WRC-hooaegade rekordit

Korsika rallil tuleb starti 92 ekipaaži, kellest kaks on pärit Eestist – lisaks Toyota WRC-tiimi hingekirja kuuluvatele Ott Tänakule ja Martin Järveojale on JWRC sarjas stardis Ken Torn ja talle seekord kaarti lugev Ken Järveoja. Torni traditsiooniline kaardilugeja Kuldar Sikk on asfaldirallidel ametis Tänaku legendi kontrolliva eessõitjana.