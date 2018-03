Vormelilegendi elu ja surma võitlus, vastaseks sajad tapjamesilased

Tänapäeval on 83-aastane A.J. Foyt ametis IndyCari tiimibossina. Pildil kulutab tema raha britt Mike Conway (üleval). Foto pärineb Indianapolise 500 miili sõidult, mille Foyt sõitjakarjääri jooksul neljal korral võitis.

Nimi A.J. Foyt ei ütle siinpool Atlandi ookeani ilmselt spordisõbrale midagi, aga Ameerikas teatakse teda kui elavat legendi, kes on ainsana võitnud Indy 500, Daytona 500, Daytona ja Le Mansi 24 tunni sõidud ehk vastavalt USA kuulsaimad IndyCari, Nascari ja kestvussõiduvõistlused ja maailma üleüldiselt nimekaima võidukihutamise. «Elav legend» on ta aga vaevu, sest on juba kaks korda üle elanud tapjamesilaste rünnaku, kirjutab Washington Post.