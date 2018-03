Klavani meeskonnakaaslane ei pääse halenaljakal põhjusel koondisesse

Danny Wardil on seni kirjas neli mängu Walesi särgis.

Walesi jalgpallikoondist ootavad ees kaks maavõistlust, kui Hiinas kohtutakse sõprusturniiril esmalt võõrustajate ja seejärel kas Uruguai või Tšehhi rahvusmeeskonnaga. Üllatuslikult jäi turniiriks Ryan Giggsi valikust välja Liverpooli väravavaht Danny Ward. The Times väidab, et süüdi on Suurbritannia postiteenistus.