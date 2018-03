Miks venelastele ikkagi armu anti? CAS viivitab ROKile aruandmisega

Pärast 2015. aasta sügisel Venemaa kohta ilmsiks tulnud dopingukahtlusi palkas rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) sõltumatu eksperdina toimunut uurima Kanada advokaadi Richard McLareni, kelle raporti hinnangul eksisteeris Venemaal riiklik dopingusüsteem, mille käigus manustati keelatud aineid enam kui 1000-le sportlasele. 5. detsembril möödunud aastal otsustas ROKi täitevkomitee Moskva antidopingulabori endise juhi ja praeguse vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi väidetele toetudes peatada Venemaa Olümpiakomitee liikmelisuse.

Pyeongchangis lubati startida vaid dopingust puhastel sportlastel ning kui Venemaa esitas ROKile 500 sportlase taotluse, siis olümpiamängudele lubati vaid 169. Teiste seas ei tohtinud Pyeongchangis võistelda murdmaasuusataja Sergei Ustjugov, laskesuusataja Anton Šipulin ning lühiraja kiiruisutajat Viktor An.

Ühtlasi tühistati paljude sportlaste tulemused Sotši olümpiamängudel ning need, keda ROK süüdistas seotuses Sotši taliolümpiamängude dopinguskeemiga, said ka eluaegse olümpiakeelu. Neist 42 sportlast kaebasid otsuse CASi ning CAS teatas, et 28 sportlase osas puuduvad tõendid dopingureeglite rikkumisest. Kõigi nende sportlaste võistluskeelud tühistati, ühtlasi jäid alles nende võidetud medalid ning tulemused Sotši olümpial.

Kuigi 28 CASilt armu saanud venelase hulgas oli 15, kes soovisid Pyeongchangi sõita – 13 sportlasena ja kaks treenerina, otsustas ROK, et CASi otsus pole pädev. Kokkuvõttes jõudis ROK seega otsuseni, et öelgu CAS mida tahes: Venemaa sportlaste osas püsivad endiselt kahtlused. ROKi president Thomas Bach kritiseeris CASi tööd, öeldes, et on suisa pettunud.

«Otsus on pettumustvalmistav, üllatav, me poleks seda kunagi oodanud,» sõnas Bach. «Meile öeldi, et täpsustus tuleb alles veebruari lõpus, mis on äärmiselt rahuldamatu olukord. Otsuse valguses pole ROKi täitevkomitee CASi lähenemisega üldsegi rahul.»

CASi president John Coates lubas seejärel, et selgitus tuleb pikk ja põhjalik. «Põhjendatud otsused on kõrge tähtsusega lahenditel kriilise tähtsusega,» rõhutas ta veebruari alguses ning andis mõista, et ROKile kavatsetakse aru anda.