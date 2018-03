Rallimaailm jälgib kullipilgul 35 ekipaaži mudas müttamist, stardis ka eestlaste vana tuttav

Rahvusvaheline Autoliit FIA tahab, et nende teeohutuskampaaniatel oleks Aafrika mandril laiem kõlapind ja sõnumi edastajaks on valitud autoralli MM-sari. Praeguse plaani järgi peaks hooajast 2020 WRC-kalendrisse naasma Safari ralli, kus MM-punktidele kihutati viimati 2002. aastal.

Et WRC-sarja sobida, on ralli läbinud mõningad muutused – laiad ja tolmused avalikud teed on kiiruskatsete toimumispaigana kõrvale heidetud ning võisteldakse kõvema põhjaga (loe: autot vähem lõhkuvatel) radadel. Lisaks on FIA juhistele vastavalt loodud korraldajate poolt täiesti uus turvalisuskava. Keenia valitsus on omalt poolt MM-ralli naasmist toetamas kahe miljoni euroga.