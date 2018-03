Uskumatu videolugu: sunnitud abielust pääsenud pisikesest moslemipiigast sai maailmameister tõeliselt jõulisel spordialal

A post shared by Ruqsana Begum (@ruqsanabegum_mt) on Mar 8, 2018 at 1:50pm PST

Järjekordse kaikana karjäärikodarais hakkas siis jupsima aga võitleja tervis. 2010. aastal diagnoositi tal krooniline väsimus. «Treener kamandas mu arsti juurde, kui mõistsime, et pärast üht tõsist treeningut pean ma kuu aega voodis lamama. Teadsin, et ma ei ole ju laisk inimene, nii et midagi pidi valesti olema,» selgitab Begum. Õnneks suutis neiu ranget dieeti ja treeningkava järgides haiguse kontrolli alla saada. Järgnenud on uhkete võitude seeria ja 2016. aastal sai britist Muay Thai maailmameister.

Aga see pole veel kõik. Kuna Begum armastab väljakutseid astub ta täna esimest korda karjääris ringi profipoksijana: «Kõik, mida ma ihkasin, oli saada taipoksis maailmameistriks. Sain sellega hakkama. Siin hakkasin isekeskis mõtlema, et minu saavutus inspireeris nõnda erineva taustaga naisi, aga eriti neid, kes on minuga sama usku või etnilist päritolu. Mõistsin, et see on nüüd minu jaoks inspiratsiooniks, et anda endast parim, pingutada ning jõuda tippu ka traditsioonilisemal spordialal ja selle läbi järgnevat põlvkonda innustada.»