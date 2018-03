Maailmameistrist Arsenali staar hakkab nooreks pensionäriks: esimest korda elus olen vaba!

Põhjus, miks Mertesacker nõnda pensionipõlve ootab, on seotud tema tervisega. Nimelt tunnistas sakslane, et teda on juba pikalt vaevanud haigused. «Mu kõht hakkab keerama ja tunne on, nagu hakkaksin oksele. Öögin nii palju, et pisarad tulevad silma. Pean käima vetsus pärast ärkamist, pärast hommikueinet, pärast lõunasööki ja veel ka staadionil,» kirjeldas Mertesacker on kurnavat igapäevarutiini.