Rootsi suusatajad tõmbavad edukale karjäärile joone alla

Haag tegi otsuse karjäärile joon alla tõmmata Pyeongchangi olümpiamängude ajal. 31-aastane rootslanna ärkas Lõuna-Koreas aset leidnud spordipeol ühel hommikul üles ja tundis, et nüüd on aeg lõpetada, kirjutab Expressen.

«Nüüd ma lõpetan,» sõnas Haag pahviks löödud Jönssonile, kes peagi samasuguse otsuse langetas. «Olen ammu tundnud, et minu keha ei suuda enam sellisel tasemel olla, mis mind rahuldaks. See on vaimselt raske,» selgitas Haagist aasta vanem Jönsson.