Pime suusataja sattus olümpial ohtlikku olukorda: olen õnnelik, et ellu jäin!

«Ta sai juhised, et ta peab sõitma otse ja siis viimasel tõusul keerama paremale. Aga ta sõitis otse vastu kiviseina. Tema nina ja jalg said viga, aga ta on elus,» sõnas Rootsi paraolümpiakoondise esindaja Linda Andersson SVT-le.

Modin ütles, et suhtub juhtunusse kahetiste tunnetega. «Ma oleksin võinud võita, aga ei teinud seda. Olen pettunud ja mõtlen, et k***t, kui loll ma olen. See oli nii halb!» sõnas ta, ent lisas, et võib juhtunu üle peagi naerda. «Alguses olin väga vihane, vahepeal naeran selle üle, siis tahaks asju lõhkuda!»