Björgen andis karjääri lõpu osas vihjeid

Ometi pitsitab teda vanus. Järgmisel nädalal 38-aastases saav Björgen on varemgi öelnud, et järgmisel hooajal motiveeriks teda võistlema sõbranna Therese Johaugi tagasitulek, ent kauaks, ei tea ta isegi.

«Mul on hea meel, et hooaeg läbi saab. Ootan väga, et saaksin Mariusega suusatama minna. Neil on lasteaias suusatunnid ning nüüd saan lõpuks näha, kuidas tal läinud on!»