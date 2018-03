Jalgpallis kasutusel olevad tehnoloogilised lahendused, aga ka mitmed reeglite arengud (näiteks suluseisu puhul) on muutnud vutti õiglasemaks ja veel voolavamaks. Protsessi juhtivaks jõuks on hoolimata kõigist n-ö teise tasandi huvidest (peamiselt raha ja meelelahutus) jäänud sportlik areng koos jalgpalli alustaladega, mille hulka kuuluvad pauside vähesusega kaasnev suur loomingulisus – kindlad on ju vaid viled poolaegade alguses ja lõpus –, arusaadavus ja inimlikud emotsioonid.