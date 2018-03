Vastne Balti liiga võitja Ojamets: amatöörklubina proffe võita on väga hea

«Vastaste puhul räägime me ikkagi Ukraina-Valgevene võistkonnast, ainult üks leedulane oli väljakul. Aga seda parem oli amatöörklubina proffe võita. Olen uhke! Mis siin minust - hoopis isad, emad ja noortetreenerid on head tööd teinud,» sõnas Tartu naiskonna peatreener Andrei Ojamets.

«Konkurents viib taset edasi. Pakun ja loodan, et liiga taseme langus on ajutine. Kui vaadata kasvõi seda, kui palju naisi oli täna tribüünidel, siis on, mille nimel mängida.»

Ojamets avaldas lootust, et täna on edukas ka Tartu meeskond, kes võõrustab Balti liiga veerandfinaali otsustavas mängus Rakveret.

«Ma väga loodan, et Tartu võidab. Olgem ausad, vastane on ju töölisvõistkond. Tartut juhendab aga minu hea sõber Oliver Lüütsepp. Hoian pöialt, et nad pääseks edasi. See poleks normaalne, kui Tartu nelja hulka ei pääseks,» lisas Ojamets.