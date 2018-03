Peatamatu Federer peatati siiski

«Seda tunnet on keeruline sõnadega kirjeldada. Olen kui unenäos,» rõõmustas värske tšempion. «Pärast kõiki minu probleeme, kõiki mu operatsioone (del Potro on käinud viimastel aastatel kolm korda randmeprobleemidega noa all – toim) ei suuda ma uskuda, et olen siin – Mastersi võitja, Rogeri alistaja. Uskumatu!»