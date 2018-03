Ronaldo tähistas järjekordset hullu juubelit

Mehe 49. kaabutrikk sündis 10. veebruaril mängus Real Sociedadiga. Sellest kohtumisest saati on Ronaldo kaasa löönud kaheksas mängus ning kõigis neis ka skoorinud. Sealjuures vaid kahes kohtumises – liigamatšis Real Betisiga ja Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises PSGga – on ta löönud ühe värava. Ülejäänutes vähemalt kaks.

44 Ronaldo kaabutrikki on tulnud Reali särgis, viis korda on ta võrgud puruks löönud Portugali koondise eest ning korra suutis ta kolm väravat lüüa ka oma Manchester Unitedis veedetud aastate jooksul.

See viimane on mõistagi tema ainus kaabutrikk Premier League’is. Korra on ta seda teinud ka klubide MMil ja EM-valikmängudes. Hispaania karikasarjas on ta kolm väravat löönud kahel, MM-valikmängudes neljal korral. Seitse kaabutrikki pärinevad Meistrite liigast ning ülejäänud 34 La Ligast.