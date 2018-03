Profigolfil on probleem: vähem õlut, rohkem kokteile

McIlroy mõõt sai täis Püha Patricku päeval toimunud Arnold Palmeri nimelisel tippturniiril, kui üks teda jälitanud ja õrritanud pealtvaataja tuli turvatöötajate poolt eemaldada. «Üks tüüp muudkui hüüdis minu naise nime. Tahtsin sinna minna ja temaga veidi vestelda,» selgitas põhjaiirlane. «Mulle tundub, et see on liiale läinud, kui aus olla. Ma arvan, et korraldajad peaksid raja ääres toimuvat alkoholimüüki piirama, sest mulle tundub, et (mängijad) kurdavad nädalast nädalasse selle üle üha rohkem.»