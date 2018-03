Ülevaade: Euroopa tippliigades selguvad tasapisi parimad väravalööjad

Saksamaa kõrgliigas on jõuvahekorrad selgelt paigas. Tõenäoliselt kroonitakse suurimaks väravakütiks Müncheni Bayerni ründaja Robert Lewandowski. Poola koondislasel on kirjas 23 tabamust ning edu lähimate jälitajate ees on suisa kümneväravaline. Teist kohta jagavad talvises üleminekuaknas Dortmundi Borussiast Londoni Arsenali siirdunud Pierre-Emerick Aubameyang ja Freiburgi tähtmängija Nils Petersen.