Megamatš tulebki: Mayweather valmistub MMA-ringis McGregoriga kohtuma

Kuulujuttudele, et Mayweather plaanib vabavõitlejaks hakata, andis hoogu juurde nädalavahetusel sotsiaalmeedias ilmunud uudis, et mehe karjäärimuudatusest kavatsetakse vändata dokkfilm. Kui enne võis vaid oletada, et kus suitsu, seal tuld, siis nüüd näitas ameeriklane ise leeke. TMZ küsis poksiässalt, kas ta on juba asunud taotlema vajalikke võistluslitsentse. «Mitte veel. Kõik see võtab aega, aga me hakkame seda taotlema ja siis saame loodetavasti võidelda,» kõlas Mayweatheri vastus.