Oliver Lüütsepp loobub Tartu võrkpalliklubi juhendamisest

«Tartu klubil on alati suured eesmärgid ja ambitsioonid. Sama kehtib ka minu kui treeneri kohta ning seetõttu tunnen suurt pettumust, et ei suutnud võistkonda Balti liigas finaalturniirile viia. Antud olukorras tajun, et pean võtma klubi, sponsorite ja poolehoidjate ees vastutuse ning astun peatreeneri kohalt tagasi. Soovin võistkonnale edu ülejäänud hooajaks ning loodan, et nad suudavad Eesti meistrivõistlustel oma potentsiaali realiseerida,» sõnas Lüütsepp oma avalduses.