Leedu ujumise imelaps hakkab treenima koos Eesti parima seliliujujaga

Pärast eelmisel kevadel Plymouthist lahkumist treenis Meilutyte esmalt kodumaal Paulius Andrijauskase käe all, kes on endine Leedu olümpialane ja alaliidu asepresident. See koostöö aga ei kestnud kaua ning leedulanna treenis mõned kuud Austraalias, kuid seegi variant talle ei sobinud. Nüüd on endine maailmarekordiomanik siirdumas Lõuna-Californiasse, kus tema juhendajaks on saamas Tribuntsovi treener Salo.