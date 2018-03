PSG täht siunas kohtunikke: miks Messi selliste asjade eest kunagi karistada ei saa?

Verrattit jääb häirima Meistrite liiga kohtumine Madridi Realiga, kus ta teenis kohtunikuga vaidlemise eest teise kollase kaardi. Kuigi ta tunnistas olukorras oma süüdi, möönis ta, et kohtunik oleks olukorra lahendanud teisiti, kui tema asemel olnuks Messi.

«Eksisin Reali vastu. See oli frustratsioonist tingutud punane kaart. Vahepeal võiksid kohtunikud natukene mõistvamad olla. Reageerisin halvasti, kuid ei solvanud kedagi. Millegipärast ei saa Messi sellistes olukordades kunagi karistada,» ütles Verratti.

PSG teekond Meistrite liigas lõppes kaheksandikfinaalis, kus jäädi kahe mängu kokkuvõttes Realile alla 2:5. «PSG ei ole nii palju Madridi Realist maas. Olime veendunud, et suudame veerandfinaali jõuda, kuid teatud kohtades tuli vahe sisse. Ilma Neymarita mängimine tähendab meie jaoks sama, mis Barcelonale ilma Messita mängimine. Need kaks on mängijat, kes moodustavad 30 protsenti meeskonnast,» hindas Verratti.