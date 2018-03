Mayweatheri tarmukas plaan: osta Ronaldo!

«Kui ma Newcastle’i ostaksin, käiksin seal tihti pidutsemas. Ma armastan Newcastle’it. Kohtusin eelmisel aastal paari mängijaga ning nad on toredad inimesed. Olen alati uutele ärilahendustele avatud ning armastan kõiki spordialasid, aga investeeriksin pigem oma peaga, mitte südamega. Jalgpall pole võib-olla minu mäng, aga mul on igal pool kontakte,» sõnas ta.

Mayweather usub, et tänu headele kontaktidele meelitaks ta oma meeskonda ka Madridi Reali superstaari Cristiano Ronaldo.

«Ta on olnud pikka aega minu toetaja ja semu, nii et võib-olla saaks ta just Newcastle’is karjäärile joone alla tõmmata.»