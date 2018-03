Võrkpalli otsepilt: Pärnu peab finaali pääsemiseks alistama lätlased

Pärnu on senistes mängudes Jekabpilsiga hästi hakkama saanud, ent teisi Eesti tippklubisid on lätlased võitnud. Pärnu juhendaja Avo Keel sõnas, et Jekabpils on hasartselt tegutsev meeskond.

«Meeskonna A ja O on nende sidemängija Edvins Skruders, kellest sõltub väga palju. Ta on sportlikult nahaalne mängija, nagu ka kogu meeskond,» iseloomustas Keel. «Jekabpilsi murekohaks on olnud vastuvõtt, sealt on nende mäng meie vastu lagunema hakanud. Tavaliselt saab see määravaks. Neil on mõned mehed, kes heal päeval võivad ise serviga palju pahandust teha. Neile on Final Four esmakordne kogemus, näis, kuidas see neile mõjub,» lisas Keel. Peatreeneri enda hoolealused on tema sõnul terved ja eelseisvateks mängudeks valmis.