Tanel Kangert Giro vigastusest: üks asi on jäänud mind kukkumisest häirima

Vasakus küünarliigeses luu murdnud Kangerti sõnul pole tal probleeme mäest üles ronimisega, kuid laskumistel on ta senisest ettevaatlikum. «Mäkke sõitmast see mind tagasi ei hoia. Väike kartus on laskumistel. Pean sellest kartusest kuidagi lahti saama. Ise olen mõelnud, et võib-olla peaksin krossirattaga hakkama laskumisi sõitma. Ma ei tunne end ohuolukorras kindlalt. Ma ei karda otseselt kukkumist, aga hoian intensiivselt kätt tagasi. See on üks asi, mis mind kukkumisest häirib,» lausus Kangert.

Küsimusele, kas siin võiksid aidata teda spordipsühholoogid, vastas Kangert: «Ma ei tea. Eestis pole ilmselt neid psühholooge, kes rattasõidu eripärasid nii hästi teaks, lihtne leida. Võib-olla polegi seda vaja. Aga mulle tundub, et siin on vaja tehnilist kindlust saada. Ratta valitsemine ei sõltu ainult peas toimuvast.»

Tänavustel esimestel võistlustel pole eestlane isiklikus plaanis veel superminekut näidanud, et olukord on kindlasti parem kui mullu. «Tervis on korras ehk kõige tähtsam punkt on täidetud. Kui tervis on korras, küll see vorm ka niikuinii tuleb. Minu seisund on optimaalne. Ma pole kindlasti tippvormis, aga see poleks praegu ka mõistlik. Usun, et aprillis on minek juba teine. Esimestes võidusõitudes olen tiimile ikka abiks olnud, aga ise veel säranud pole,» sõnas Kangert.

Tänavune Astana meeskond on Kangerti hinnangul mitmekülgsem kui mullu. «Meil pole kindlat liidrit. See tähendab, et on nii võimalus kui kohustus tulemust püüda. Minu jaoks on see uus olukord, aga kui vorm lubab, olen igati valmis.»