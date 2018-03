Ardo Kreek klubi palgasegadusest: selline asi ajab ikka päris vihale

Samas tunnistas ta: «Muidugi loodan ka mina lõpuni, midagi muud ju mängija teha ei saagi. Aga sisetunne ütleb küll, et see hooaeg tuleb korstnasse kirjutada. Play-off’i alguseni jääb veidi üle nädala jagu tööpäevi – raske uskuda, et nii napist ajast kõigi asjade kordaajamiseks piisab. Aga veelkord: muidugi loodan, hirmsasti tahaks veel mängida.»

Et põhiturniiril kolmandal kohal asuva meeskonna olukord veel hullem oleks, liigub ka jutt, et klubi võidakse uueks hooajaks sootuks esiliigasse kupatada. «Niipalju kui mina olen kuulnud, on see esialgu vaid oletus. Aga kui käivitub tõesti kõige mustem stsenaarium, siis ma ei teagi… Mul on aasta lepingut siin veel jäänud. Loodan, et sel juhul on mänedžer vähemalt nii palju mees, et laseb vabalt minema. Aga usutavasti nii hulluks asi siiski ei lähe.»