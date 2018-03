Eesti rekordinaine läks mugavustsoonist välja: arenemiseks oli seda vaja!

«See on mulle väga suureks abiks. Mul on väga suur rõõm siin olla, sest kui mina olin noorem, siis olid selles tiimis Rasmus Mägi ja Liina Laasma, siis unistasin, et saaksin ükskord nendega samal kohal olla.»

«Ma ei ole varem treeninud nii, et mul on kõrval 70-meetri tüdruk ja see on ikkagi väga suureks plussiks. Kuttidega koos treenides võib küll viis meetrit vahele panna, aga see pole sama. Ma ikkagi otsin tugevat konkurentsi, kuna tugevas konkurentsis sa arenedki!»