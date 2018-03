Kanteri tuleristsed uues ametis

«Mõni päev on ikkagi selline, kus pole aega trennimõtteid mõelda, aga samas on senine ettevalmistus läinud nii, nagu olen tahtnud. Kuna ma olen ka sellises vanuses, et ma ei kannatagi võib-olla neid koormusi välja, saan võtta sunnitud puhkepäevad. Loodan, et need tulevad lõpuks kasuks,» rääkis Kanter.