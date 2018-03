Teppan viis Trentino Meistrite liigas kuue parema sekka

Samuti Meistrite liigas 12 sekka pääsenud Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko (Belgia) vastaseks on play-offis Venemaa klubi Novosibirski Lokomotiiv. Avamängu kodusaalis mänginud Maaseik sai eelmisel nädalal Novosibirski klubi üle tasavägise võitluse järel 3:0 (25:23, 26:24, 30:28) võidu. Kordusmäng peetakse täna kell 14.30. Otsepilti näeb Laola.TV vahendusel.

Oliver Venno ja Ankara Maliye Piyango on CEV Challenge Cupil jõudnud finaali lävele. Poolfinaalis on nende vastaseks Itaalia klubi Ravenna, kellest Ankara klubi avamängus 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) jagu sai. Venno tegi järjekordse superesituse, kui tema arvele kogunes üleplatsimehena 23 punkti (+19). Venno realiseeris rünnakuid 32st 17 (53%), lisaks 2 blokipunkti ja 4 serviässa. Seega kodumängu eel on Ankara klubil käes head kaardid. Kordusmäng toimub täna kell 17.30. Teise poolfinaalpaari avamängus alistas Piraeuse Olympiacos samuti 3:0 Surguti Gazpromi.