Kas Schumacherist piisab Saksamaa GP päästmiseks?

Praeguse seisuga on GP-korraldajad kinnitanud vaid ühe kõrvalvõistluse toimumise, milleks on Saksamaa F4-meistrivõistluste etapp. Kuigi tegu on kõige madalama vormeliastmega, on siiski teatav lootus sellega publikut tõmmata, sest vähemalt üks sealne nimi on sakslastele väga hästi tuttav – David Schumacher. Tegu on seitsmekordse F1-maailmameistri Michael Schumacheri vennapojaga, kes teeb tänavu oma debüüdi vormeliroolis. Kas legendaarse võidusõidudünastia liige on aga piisav präänik, et publik raja äärde meelitada?