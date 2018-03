Venelased MMi eel: meie jalgpallurid on dopingust puhtad

Möödunud kuul andis Venemaa asepeaminister ja jalgpalliliidu president Vitali Mutko teada, et kaks Vene vutimeest, rahvuskoondislane Ruslan Kambolov ja Ivan Knjazev on potentsiaalsete dopingupattude tõttu Rahvusvahelise Jalgpalliliidu FIFA uurimise all. Nende juhtumite kohta uut infot pole. Algselt olevat FIFA uurimise all olnud suisa 34 sportlast, sealjuures terve 2014. aasta MMi koondis.