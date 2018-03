Kas mõned spordialad on tõesti naistele ebasündsad?

Tonga on maailma suuruselt 175. riik, mille rahvaarv ületab napilt 100 000 inimese piiri. Riigi sportlased on ajaloos võitnud ühe olümpiamedali, kui 1996 tuli Atlantas meeste üliraskekaalupoksis hõbemedalile Paea Wolfgramm. Nüüd on keelatud Tonga naistel seda saavutust korrata, mis on mõistagi võrdõiguslased tagajalgadele ajanud.