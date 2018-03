Kommentaar: mitte ainult kümnevõistlusest

EOK tippspordikomisjoni juht Tõnu Tõniste : «Meil on võimalus pretsedentide loomiseks ettepanekuid teha, aga ma õudselt kardan, et tulevikus hakkavad väga paljud mitteolümpiaalade sportlased viitama antud juhtumile.»

Eriti huvitava avaldusega tuli lagedale tippspordikomisjoni liige Jaanus Kriisk , kes ütles, et temalt tuleb Uibole erandi tegemise ettepanekule kindel «ei». Kergejõustikutreener Kriisk seob selle juhtumi Eesti kergejõustikuliidu ja SA Rahvusvahelised kergejõustikuvõistlused teemaga. See on aga hoopis teine teema.

Kui nüüd EOK ametnike väljaütlemised kokku võtta, siis võib senini EOK palgal olevale Toomas Tõnisele õnne soovida, et tal on õnnestunud uus kaader EOK-s suruda vanadesse kingadesse.

Nüüd aga ka kümnevõistluse ja selle tähendusest eestlastele. See ala on viimase saja aasta jooksul olnud maadluse kõrval meie trumpala, alustades Aleksander Klumberg-Kolmperest ja lõpetades....

Õnneks on nii, et lõppu niipea ei paista, kuna näiteks 2018. aasta EMi normi võivad täita suisa seitse-kaheksa meie meest.

Kümnevõistlus on kujunenud meile omamoodi sümboliks. Meil on sel alal olümpiamängudelt täiskomplekt medaleid:

Meil on kümnevõistluses selline korüfee kui Heino Lipp , kes kahjuks küll olümpiale ei pääsenud. Samal ajal, kui 1948. aasta Londoni olümpial võitis kulla Robert Mathias 7139 punktiga, viis tema Tartus NSVLi rekordi 7584 punktini. Ja kuu aega hiljem kogus Lipp 7780 punkti, mis tähendab, et kulla võitnuks ta olümpial ka üheksa alaga.

Kümnevõistlus on olnud ja on jätkuvalt meie trumpala. Selles alas on olemas absoluutselt kõik, mis ühel trumpalal olema peavad: traditsioonid, tulemused, teadmised, võimekad treenerid. Ja jätkuvalt on ka võimekad atleedid ja tugev konkurents. Meil on isegi USAs oma super-grupp Petros Kyprianou juhendamisel. Just tema esitas meie ametnikele väga hea küsimuse: «Kui palju teil Eestis Uibo-suguseid talente on?»