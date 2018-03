Ferrari ähvardusi luua konkureeriv F1-sari tuleb tõsiselt võtta

Neli aastakümmet F1-sarja juhtinud, kuid tunamullu selle Liberty Mediale müünud Bernie Ecclestone väitis veebruaris, et Ferrari juht Sergio Marchionne on juba käinud koputamas ustele jutuga, et luua tuleks F1ga konkureeriv sari. Nüüd lisas Guardiani veergudel õli tulle Mercedese tiimiboss Toto Wolff: «Millegi muu tegemise perspektiiv on reaalne ja see võib juhtuda, kui me ei suuda oma nägemusi klappima saada.»