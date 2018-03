Galerii: uus F1 turvaauto on ajaloo võimsaim!

Nädalavahetusel algab Austraalias järjekordne F1-hooaeg. Meeskonnad on oma vormelid viimase vindini uuemaks ja kiiremaks arendanud ning sama saab öelda ka F1-sarja uue turvaauto kohta. Võrreldes varasemaga on see juurde saanud suisa 75 hobujõudu!