Video: Elvas kattus vutiplats keset mängu kõigest 22 minutiga paksu lumega

«Kohtunikud ütlesid esimese poolaja järel, et lükkame jooned puhtaks ja siis saab jätkata. Nii tegimegi. Aga eks väljakul nähtu meenutas pigem rannajalgpalli – poisid said uue kogemuse, sest maad mööda sööta ei saanud. Ning kõik pikad pallid jäid lumme pidama ega põrganud edasi. Õige jalgpalli eesmärki see mäng ei täitnud, aga pooleli jätta keegi ei soovinud,» sõnas FC Elva meeskonna peatreener Marek Naaris ja märkis, et ilm keeras ära väga järsult – veel mängu alguses paistis päike ja sooja oli kuus-seitse kraadi.