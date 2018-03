Wayne Rooneylt õpitu viis golfitähe taas tippu

«Igaühel oma moodus, kuidas hoovõttu või lööki alustada. Ma rääkisin, et kui Rooney läheb lööma karistuslööki või penaltit, siis ta koputab paar korda saapaga vastu maad enne, kui hoovõttu alustab. Panin seda tähele, kui temaga paar aastat tagasi Nike’i reklaami filmisin,» selgitas McIlroy.

Nüüd on golfitäht leidnud endalegi väikese rutiini, mis aitab tal löögi eel keskendatuse leida. Täpsustada McIlroy ei soovi: «Ma teen midagi, olgu see siis haarde kohendamine või varvaste väristamine või midagi muud.» Tulemus on igatahes näha, sest võidetud turniiril oli ta parim puttija.