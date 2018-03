Inglismaa jalgpallikoondis sundis Starbucksi menüüd muutma

Jalgpalli sünnimaa rahvuskoondis valmistub parajasti sõprusmängudeks Hollandi ja Itaaliaga ning seda väga mugavates tingimustes – meeskonda võõrustab Kesk-Inglismaal paiknev St George’s Parki nime kandev jalgpallikeskus oma Hiltoni hotelliga. Jalgpallikoondise seal viibimise ajal on hotellis tehtud aga üks oluline muudatus – vestibüülis asuvas Starbucksi kohvikus on kõik toidud müügilt korjatud. Sama saatus on tabanud ka karastusjooke.